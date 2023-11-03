"Новые люди" призвали не запрещать аборты, а давать родителям льготную ипотеку

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Для увеличения рождаемости в России в два раза необходимо еще до рождения ребенка давать льготную ипотеку для родителей, а не запрещать аборты, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем телеграм-канале.

"Рожать после 30 у нас стали, потому что мало кто хочет растить ребенка в съемной однушке и вкалывать на двух работах, чтобы его обеспечить. Сначала жилье и условия для будущего – потом дети", – сказал он.

От уточнил, что такое предложение фракции уже направлено в правительство России. При этом в России уже есть подобный опыт – на Сахалине, где таким образом добились роста рождаемости. Там в начале 2010-х годов ввели государственную поддержку для молодоженов.

"Если пара вступила в брак до 27 лет, ей бесплатно делали скрининг репродуктивного здоровья для обоих родителей и курсы семьеведения. По окончании курсов – помогали с первым взносом по ипотеке. То есть молодая семья сначала переезжала в новую квартиру, а потом заводила ребенка", – подчеркнул он.

После рождения первенца семья сразу получала возможность погасить часть ипотеки, а после рождения второго – дополнительные льготы, материнский капитал и снижение ставки на ипотеку. После третьего ребенка власти Сахалина помогали погасить остаток по кредиту или давали грант на постройку дома, добавил Нечаев.

"С 2011 по 2016 год коэффициент рождаемости на Сахалине вырос с 1,56 до 2,16. Этот рост стал самым быстрым не только в России, но во всем мире с начала XXI века", – заключил он.

Ранее первый зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила установить возрастной порог до 25–30 лет для женщин, претендующих на получение маткапитала на первенца. Также в ГД РФ рассматривается вариант, при котором акцент выплат сместят на второго ребенка.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 не поддержала инициативу депутатов. По ее словам, в данном случае речь идет о дискриминации по возрастному признаку.

С 1 февраля 2024 года в России повысят несколько пособий и выплат по уходу за детьми и за рождение ребенка. В частности, проиндексируют и материнский капитал – на 44 тысячи рублей за первого ребенка и на 58 тысяч – за второго. В итоге максимальная выплата вырастет с 383 179 до 565 562 рублей в следующем году.

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