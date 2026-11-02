Соперник президента Болгарии Гюров признал поражение на выборах

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Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров признал поражение на президентских выборах и поздравил соперников с победой. Об этом сообщило агентство Novinite со ссылкой на его заявление.

Гюров поблагодарил граждан, принявших участие в голосовании, и призвал болгарское общество стремиться к единству, а не расколу.

По данным Болгарского национального радио, после подсчета 100% голосов действующий президент Илияна Йотова и кандидат на пост вице-президента Кирил Вылчев получили 58,2%. Гюров занял второе место с результатом 38,6%.

Второй тур президентских выборов состоялся в Болгарии 1 ноября. Президент страны избирается всенародным голосованием на пять лет. Глава государства выполняет преимущественно представительские функции, однако также обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь баллотироваться на высший государственный пост, если бы законодательство позволяло ему это сделать.

Второй президентский срок Трампа завершится в январе 2029 года. Принятая в 1951 году 22-я поправка к Конституции США запрещает одному человеку избираться президентом более двух раз. При этом американский лидер неоднократно допускал возможность попытки переизбрания на третий срок.