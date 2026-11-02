Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:57

Политика

Соперник президента Болгарии Гюров признал поражение на выборах

Фото: 123RF.соm/trammy

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров признал поражение на президентских выборах и поздравил соперников с победой. Об этом сообщило агентство Novinite со ссылкой на его заявление.

Гюров поблагодарил граждан, принявших участие в голосовании, и призвал болгарское общество стремиться к единству, а не расколу.

По данным Болгарского национального радио, после подсчета 100% голосов действующий президент Илияна Йотова и кандидат на пост вице-президента Кирил Вылчев получили 58,2%. Гюров занял второе место с результатом 38,6%.

Второй тур президентских выборов состоялся в Болгарии 1 ноября. Президент страны избирается всенародным голосованием на пять лет. Глава государства выполняет преимущественно представительские функции, однако также обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь баллотироваться на высший государственный пост, если бы законодательство позволяло ему это сделать.

Второй президентский срок Трампа завершится в январе 2029 года. Принятая в 1951 году 22-я поправка к Конституции США запрещает одному человеку избираться президентом более двух раз. При этом американский лидер неоднократно допускал возможность попытки переизбрания на третий срок.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика