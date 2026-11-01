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Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кроме того, в расписании рейсов возможны корректировки.

"Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", – указали в Росавиации.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Внуково завершил подготовительные мероприятия перед началом зимнего сезона. В авиагавани спецтехнику привели в готовность, выполнили плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.

