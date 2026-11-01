01 ноября, 23:48Транспорт
Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Кроме того, в расписании рейсов возможны корректировки.
"Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", – указали в Росавиации.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Внуково завершил подготовительные мероприятия перед началом зимнего сезона. В авиагавани спецтехнику привели в готовность, выполнили плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.