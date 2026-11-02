Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский (Раменское) сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

В Домодедово ограничения скорректировали. Теперь аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус вылетов и прилетов по онлайн-табло аэропортов.

Ранее оба аэропорта не принимали и не отправляли воздушные суда. В Росавиации отметили, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.