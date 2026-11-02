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Пожар произошел в торговом центре в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Здание расположено в поселке завода Мосрентген В настоящее время на месте возгорания работают столичные пожарно-спасательные подразделения, принимаются меры для ликвидации пожара.

Как ТАСС рассказали в оперативных службах, пожар произошел в пункте выдачи заказов, который находится в ТЦ на улице Героя России Соломатина. Посетителей эвакуировали.

Ранее два человека погибли при пожаре в доме в Бурятии. Возгорание произошло ночью 2 ноября в квартире, расположенной на втором этаже жилого здания в поселке Нижнеангарске Северо-Байкальского района.

Когда огнеборцы прибыли на место, подъезд уже был сильно задымлен. Во время тушения внутри квартиры нашли тела мужчины 49 лет и женщины 46 лет. Пожар удалось спустя время ликвидировать на площади 15 квадратных метров.

