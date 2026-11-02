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02 ноября, 12:57

Экономика

Песков исключил возобновление поставок газа в Европу через Украину

Фото: kremlin.ru

Возобновление поставок российского газа в Европу через территорию Украины сейчас невозможно. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент", – сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, заинтересована ли Россия в будущем возобновлении транзита газа через Украину и допускает ли такую возможность в принципе.

Ранее СМИ писали, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу по трубопроводам, идущим транзитом через Украину. По данным журналистов, такую инициативу выдвинули спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев в сентябре.

Владимир Путин, в свою очередь, объяснил ситуацию с энергетикой в Европе поговоркой "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Президент указал, что Европа сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российского газа и разрывая долгосрочные контракты.

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