Пожар в торговом центре в ТиНАО ликвидирован

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Пожар в торговом центре в ТиНАО полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Представитель экстренных служб Москвы уточнил в разговоре с РИА Новости, что возгорание удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров в пункте выдачи на первом этаже здания.

Информации о пострадавших пока не поступало.

О пожаре в здании, расположенном на улице Героя России Соломатина в поселке завода Мосрентген, стало известно 2 ноября. В результате из ТЦ были эвакуированы около 150 человек.

