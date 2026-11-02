В Госдуме предложили разрешить покупку машино-места по "Семейной ипотеке"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" выступили с инициативой разрешить покупку машино-места по программе "Семейная ипотека". Соответствующее обращение направлено на имя вице-премьера – главы Минфина Антона Силуанова, сообщает РИА Новости.

По замыслу авторов, льготный кредит разрешат потратить на одно парковочное место. Для этого предлагается расширить один из пунктов правил программы.

В настоящее время россияне, которые покупают квартиру по "Семейной ипотеке", не могут включить в льготный заем стоимость парковки, расположенной в том же доме. В обращении это названо главным препятствием для совместной покупки жилья и места для автомобиля.

Парламентарии считают, что, если квартира и машино-место оплачиваются одним льготным кредитом, семье не придется брать дополнительный заем по рыночной ставке. При таком подходе, по мнению авторов инициативы, целевой характер программы сохранится.

Ранее думский депутат Нина Останина призвала пересмотреть действующие меры поддержки российских семей. По ее мнению, они должны не только помогать гражданам в сложной ситуации, но и стимулировать рождение детей. При этом новые выплаты и программы вводить необязательно, считает она.