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02 ноября, 12:44

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Петербуржец почти два года числился умершим из-за ошибки в документах

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал заявление местного жителя, которому приходится доказывать, что он жив: почти два года мужчина официально считался умершим. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Ошибка произошла 28 ноября 2024 года. В квартире на проспекте Луначарского обнаружили тело мужчины, при котором лежал военный билет на имя Олега. Именно его данные и внесли в свидетельство о смерти, хотя на самом деле скончался брат Олега – Игорь.

Сам Олег о своем официальном статусе не знал и продолжал жить как прежде: работал дворником, получал зарплату, ездил на дачу. Все выяснилось после того, как его сын ознакомился с материалами полицейской проверки по факту смерти дяди. Тогда и стало понятно, что умершим по документам числится не тот человек.

Мужчина обратился в ЗАГС, надеясь исправить ошибку, но получил отказ. Сотрудники пояснили: запись о смерти оформлена по закону, поэтому изменить ее можно только по решению суда. В заявлении Олег указал, что ошибка нарушает его права и не дает совершать юридически значимые действия.

Ранее суд удовлетворил иск жительницы Астраханской области об аннулировании актовой записи о ее смерти. В 2025 году она узнала, что с 2020-го числится умершей. Выяснилось, что запись акта о смерти была составлена отделом ЗАГС Богородского района Нижегородской области.

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