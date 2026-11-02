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02 ноября, 12:25

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Психолог Наумова: желание написать бывшему осенью связано с тоской по знакомому чувству

Психолог объяснила, почему осенью хочется написать бывшему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Осеннее желание написать бывшему партнеру чаще связано не с самим человеком, а с тоской по знакомому чувству, рассказала психолог Любовь Наумова в беседе с "Радио 1".

По ее словам, с приходом холодов память начинает работать избирательно: неприятные моменты расставания стираются, а хорошие остаются.

"Серо-мрачно, дождь за окном, плед, чашечка чая – и вдруг появляется мысль: а может, написать ему?" – описала она типичное состояние.

Еще полгода назад причины разрыва казались очевидными, но со временем плохое забывается. Наумова сравнила это с монтажом, при котором неудачные фрагменты просто вырезали.

Причина не всегда в любви. Осенью меняется ритм жизни, люди больше времени проводят дома, острее ощущают одиночество и тянутся к знакомому и приятному.

"Прежде чем писать бывшему, спросите себя: вы действительно скучаете по этому человеку? Или просто хотите снова почувствовать себя любимой, а вас захлестнули воспоминания о том ощущении?" – посоветовала психолог.

Она добавила, что за порывами вернуться назад часто стоит привычка, а не любовь: за прошлое держатся именно потому, что оно знакомо.

Ранее психолог Валентина Денисова-Мельникова рассказала, что привычка сопоставлять нынешнего партнера с бывшим может возникать по нескольким причинам, в том числе из-за неуверенности в себе или отношениях. Также причиной таких сравнений могут быть незавершенные отношения или стремление оценивать настоящее через опыт прошлого.

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