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Планов проведения новой гуманитарной паузы, по аналогии с Алешками в Херсонской области, на каком-либо участке фронта и конкретных инициатив на этот счет пока не существует, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каждый конкретный случай является уникальным", – сказал представитель Кремля.

По его словам, при принятии такого решения приоритетом останутся интересы людей и их безопасность. Он также отметил, что в Кремле считают успешной гуманитарную операцию в Алешках.

"Мы высоко ценим тот уровень координации, который был достигнут между участниками со всех сторон в ходе подготовки этой операции", – отметил представитель Кремля.

Режим тишины в связи с гуманитарной операцией в Алешках действовал с 27 октября до 22:59 1 ноября. Это позволило провести гуманитарную операцию без нарушений со стороны ее участников. Обе стороны выполнили взятые на себя обязательства, указывала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Жителям города доставили необходимую помощь, а те, кто пожелал покинуть населенный пункт, смогли сделать это добровольно и безопасно. По словам Лантратовой, стороны прорабатывают возможность продолжения гуманитарных миссий.

Первая леди США Мелания Трамп также положительно оценила итоги гуманитарной операции. Она поблагодарила Россию и Украину за взаимодействие, благодаря которому удалось доставить необходимую помощь и эвакуировать около 800 человек. Она также выразила надежду на то, что гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области поспособствует урегулированию украинского конфликта и установлению прочного мира.

