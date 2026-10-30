МО РФ подтвердило гибель российского сапера при разминировании Алешек

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Сапер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сержант Андрей Ведерников погиб при разминировании в Алешках Херсонской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащий получил смертельное ранение в результате детонации взрывного устройства с датчиком Доплера, которое установил украинский беспилотник. Это произошло 28 октября во время проведения инженерной разведки и очистки дорог для обеспечения безопасности маршрутов проезда гуманитарной колонны к Алешкам.

Ранее о гибели двух человек, в том числе сапера, сообщала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

В связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины с 27 октября до 22:59 1 ноября. Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты с участием США.

Кремль надеется, что люди смогут получить гуманитарную помощь и, если захотят, покинуть населенный пункт уже 29 или 30 октября. Как отметила Лантратова, российская и украинская стороны выполняют взятые на себя обязательства.

Жителям направили несколько тонн гумгруза. По отдельной заявке в центральную районную больницу доставят лекарства, включая антибиотики и инсулин. Также большую колонну гуманитарной помощи организовали в Алешках.

В нее вошли 25 автобусов на минимум 750 мест. Людям везут продукты питания, средства гигиены, медицинские препараты и топливо. Лантратова отметила, что в колонну включили все необходимое для жителей.