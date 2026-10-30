Александр Ревва предложил сделать солнечный цветом года в России

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Искрящийся золотой оттенок солнца следует сделать цветом года в России, так как он символизирует добро, мир и любовь. С таким предложением в беседе с РИА Новости выступил комик и телеведущий Александр Ревва.

"Цвет солнца. Чтобы было все ярко, чтобы этот цвет был в сердце у каждого, в глазах", – сказал он.

Артист поддержал инициативу по определению своего цвета года в стране и назвал ее своевременной. По его мнению, это решение приведет к развитию творчества в разных направлениях.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская, возглавляющая Совет по разработке и продвижению нового российского стиля, предложила проработать подходы к определению отечественного цвета года. По ее словам, Россия не должна постоянно использовать иностранные цветовые решения.

Ямпольская подчеркнула, что страна обладает богатым культурным наследием, поэтому собственный цвет года подчеркнет национальную специфику.

