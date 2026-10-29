Депутат Милонов предложил сделать рыжий цветом года в России

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Цветом года в России может стать рыжий. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Предлагаю начать с рыжего цвета. Всегда мне этот цвет нравился", – передает его слова РИА Новости.

По его мнению, страна должна сама формировать цветовые тренды. К европейским заявлениям о цвете года Милонов, по его признанию, всегда относился "с опаской".

Ранее о том, что в стране определят подходы к выбору собственного цвета года, рассказала советник президента РФ Елена Ямпольская, возглавляющая Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Она отметила, что Россия обладает богатым наследием и многими талантливыми дизайнерами и художниками, поэтому объявлять свой цвет года будет правильно. Кроме того, Ямпольская подчеркнула, что стране не стоит постоянно пользоваться зарубежными цветами.

