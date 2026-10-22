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22 октября, 15:10

Общество

Ямпольская заявила, что слово "нишевый" потеряло актуальность

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Слово "нишевый" (популярный в узких кругах. – Прим. ред.) больше не соответствует современным реалиям. Россияне сейчас интересуются более широкими и значимыми вопросами, заявила в беседе с журналистами советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Мне кажется, что слово "нишевый" сейчас вообще не актуально. Оно было актуально достаточно большое количество лет назад. Сейчас, на мой взгляд, становится все меньше "нишевых" явлений. И как раз сегодня мы наблюдаем, что вся страна начинает интересоваться многими животрепещущими вопросами, в том числе и возвращением родного в нашу жизнь", – отметила Ямпольская.

Она также с иронией добавила, что за последний год не может вспомнить в своей жизни "нишевых событий", и вновь подчеркнула, что считает это слово устаревшим.

Ранее словосочетание "сикс севен" набрало 14% голосов в опросе о потенциальном слове 2026 года, разделив третье место с выражением "ред-флаг". Лидером голосования стало слово "нейрослоп", обозначающее низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом – за него проголосовали 18% участников. На втором месте с результатом 16% оказалось слово "нишевый".

При этом почти четверть респондентов признались, что не понимают значения ни одного из предложенных слов без поиска. Еще 35% считают, что слово закрепляется в повседневной речи, если помогает кратко описать знакомое явление или эмоцию.

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