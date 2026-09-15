Россияне назвали "кринж" самым раздражающим словом

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Более тысячи россиян старше 18 лет приняли участие в сентябрьском опросе о самых раздражающих словах – чаще всего респонденты упомянули слово "кринж". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Также часто называли слова "вайб", "ок", "короче", "краш" и "изи". В целом сильнее всего россиян раздражают жаргонизмы и сленг. Эту категорию, куда вошли слова "рофл", "инфа", "лол", "имба" и другие, выбрали 28% опрошенных. При этом среди зумеров сленг вызывает меньше отторжения – на него пожаловались 22% россиян в возрасте от 18 до 24 лет против 30% среди 25–34-летних и 45–54-летних.

На втором месте оказались англицизмы – к примеру, "кейс", "триггерить", "хайп" и "фейк". Их назвали раздражающими 17% участников. Молодые россияне относятся к таким словам не терпимее старших – англицизмы выделили 19% респондентов от 18 до 24 лет – столько же, сколько среди опрошенных в возрасте 35–44 лет и старше 55 лет.

Еще 12% участников раздражают уменьшительно-ласкательные слова, в том числе "вкусняшка", "кушать" и "денежки".

К искажению речевых норм негативно относятся 9% россиян. В эту категорию попали выражения "от слова совсем", "доброго времени суток" и другие подобные конструкции.

Меньше всего раздражения вызывают канцеляризмы – их выбрали только 2% респондентов. При этом 9% участников заявили, что в языке их вообще не раздражают какие-либо слова.

Ранее россияне назвали самые раздражающие привычки коллег в рабочих чатах – на первом месте оказались сообщения без конкретного вопроса или пояснения. 43% опрошенных назвали неприятной привычкой одиночное "привет", после которого приходится ждать продолжения, а 38% не любят сообщения "Есть минутка?" или "Можно вопрос?", если собеседник сразу не объясняет цель обращения.

Еще одним источником раздражения стал чрезмерно фамильярный тон. Около трети респондентов негативно воспринимают обращения "добрейшего утречка", "коллегушки", "друзьяшки" и другие подобные формулировки. Корпоративные англицизмы не нравятся 37% участников, а 41% россиян раздражают длинные голосовые сообщения по рабочим вопросам без предварительной договоренности.