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15 сентября, 11:03

Общество

Более 80% работающих россиян рассказали, что получают зарплату официально

Фото: depositphotos/Fascinadora

84% работающих россиян получают заработную плату официально и только 9% – "в конверте". Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 84% работников получают зарплату официально, 9% – полностью или частично "в конверте". Для сравнения, в 2006 году эти показатели составляли 71 и 19% соответственно.

Аналитики указали, что "серые" зарплаты не вызывают выраженного осуждения в обществе. 46% опрошенных относятся к ним скорее с пониманием – это на 4 процентных пункта больше, чем в 2023 году. Терпимость к неофициальным выплатам выше там, где рынок труда сложнее и мобильнее.

Лояльность к "серой" зарплате чаще демонстрируют представители поколения цифры (60%), мужчины (52%) и жители мегаполисов (58%). При этом 55% работающих россиян согласились бы получать зарплату неофициально, если бы ее увеличили вполовину, а 37% ответили бы отказом.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился в июле 2026 года.

Ранее москвичи назвали справедливой среднюю зарплату в размере 165 тысяч рублей в месяц. Речь идет о сумме после вычета налогов. При этом мужчины назвали честным доход в размере 190 тысяч рублей, женщины – 140 тысяч рублей.

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