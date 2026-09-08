Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 18:12

Общество

Жители Москвы считают справедливой среднюю зарплату в 165 тыс рублей

Фото: depositphotos/Keola

Средняя зарплата, которую жители Москвы считают справедливой, составила 165 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на соответствующее исследование.

Уточняется, что речь идет о сумме после вычета налогов. Мужчины назвали честным доход в размере 190 тысяч рублей, женщины – 140 тысяч рублей.

Самые высокие ожидания оказались у москвичей старше 45 лет – они считают справедливой зарплату в 185 тысяч рублей. Респонденты в возрасте 35–45 лет остановились на 175 тысячах рублей, а граждане до 35 лет – на 150 тысячах рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень реальных зарплат в России в первом квартале этого года вырос на 6,3%. Безработица в стране составляет 2,3%, а на Дальнем Востоке – 2,2%.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в РФ в июне составила 114 743 рубля, увеличившись на 9,6% в годовом выражении.

Доходы самозанятых в России выросли более чем на 14% за год

Читайте также


общество

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика