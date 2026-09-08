Жители Москвы считают справедливой среднюю зарплату в 165 тыс рублей

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Средняя зарплата, которую жители Москвы считают справедливой, составила 165 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на соответствующее исследование.

Уточняется, что речь идет о сумме после вычета налогов. Мужчины назвали честным доход в размере 190 тысяч рублей, женщины – 140 тысяч рублей.

Самые высокие ожидания оказались у москвичей старше 45 лет – они считают справедливой зарплату в 185 тысяч рублей. Респонденты в возрасте 35–45 лет остановились на 175 тысячах рублей, а граждане до 35 лет – на 150 тысячах рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень реальных зарплат в России в первом квартале этого года вырос на 6,3%. Безработица в стране составляет 2,3%, а на Дальнем Востоке – 2,2%.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в РФ в июне составила 114 743 рубля, увеличившись на 9,6% в годовом выражении.