Симоньян рассказала о победе над раком

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что победила рак молочной железы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Симоньян, последняя компьютерная томография не выявила признаков онкологического заболевания. Она поблагодарила Бога и всех, кто поддерживал ее в этот период.

"Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился. Спасибо всем. Слава Богу, все чисто", – написала она.

Симоньян диагностировали рак в 2025 году. В октябре она начала курс химиотерапии, а в декабре сообщила о старте третьего курса. Как рассказывала Симоньян, она переносила лечение каждый раз по-разному.

Главред RT также рассказывала, что совмещала лечение от онкологии с работой, так как ей необходимо было заботиться о детях.