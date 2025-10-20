Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии.

"Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо", – написала в телеграм-канале Симоньян.

Она поблагодарила всех, кто молится и желает добра, даже тех, кто глумится. А также попросила не использовать фразу "Все будет хорошо".

"Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце", – поделилась журналистка.

Она отметила, что все будет так, как угодно Господу, и добавила, что императивно утверждать, будто все обязательно будет хорошо. По ее мнению, это непозволительная дерзость "по отношению к нему".

"Я принимаю любую его волю. Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", – заявила она.

Также Симоньян попросила прочитать ее новую книгу, "каким бы ни был исход".

В начале сентября в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" журналистка заявила, что ей диагностировали тяжелое заболевание. Диагноз она не назвала, но уточнила, что запланирована операция.

Через два дня главред RT заявила, что вышла из наркоза. Она поблагодарила всех, кто за нее переживал. Позднее Симоньян сообщила, что вернулась домой.

В сентябре журналистка сообщила, что у нее выявили рак. Спустя время Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала RT обратился к Симоньян со словами: "Ты справишься".