Главред RT Симоньян вернулась домой после операции

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что вернулась домой после перенесенной операции.

"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно", – написала она и уточнила, что впереди ее ждет дальнейшее лечение.

В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" журналистка заявила, что ей диагностировали тяжелое заболевание. Диагноз она не назвала, но уточнила, что запланирована операция.

Симоньян поделилась, что долго думала на тем, следует ли ей приходить на передачу, но решила сделать это, чтобы рассказать о случившемся и поддержать семьи участников СВО.

Через два дня главред заявила, что вышла из наркоза. Она поблагодарила всех, кто за нее переживал.