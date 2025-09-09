Маргарита Симоньян рассказала о состоянии после перенесенной операции

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян вышла на связь с подписчиками после операции: пару дней назад журналист призналась, что ей диагностировали тяжелую болезнь. Подробности о состоянии здоровья Симоньян и ее супруга, телеведущего Тиграна Кеосаяна, который находится в коме с января, в материале Москвы 24.

Тяжелая болезнь

7 сентября Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", что у нее выявили тяжелое заболевание. Журналист уточнила, что диагноз поставили на прошлой неделе, а на 8 сентября назначили операцию. Однако Маргарита не стала раскрывать подробности состояния и то, какой конкретно недуг обнаружили.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами.

Ночью 9-го числа журналист вышла на связь с подписчиками, опубликовав пост в своем телеграм-канале. Она рассказала, что действие наркоза закончилось.

"Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее – исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать", – написала Симоньян.

Состояние Тиграна Кеосаяна

Еще до операции, в эфире программы 7 сентября, Симоньян напомнила, что ее муж, актер, телеведущий, режиссер и сценарист Тигран Кеосаян, девятый месяц находится в коме.

8 января этого года Маргарита рассказала в своем телеграм-канале, что супруг пережил клиническую смерть. Журналист отметила, что он "давным-давно" страдает от проблем с сердцем.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети.

При этом СМИ уточняли, что телеведущего госпитализировали еще в конце декабря 2024 года в крайне тяжелом состоянии. А в апреле 2025-го Симоньян рассказала в интервью Борису Корчевникову, что Кеосаян начал реагировать на внешние раздражители: сжимать пальцы и моргать в ответ.

"Я ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – делилась журналист.

Тогда же Маргарита говорила, что врачи не могут дать каких-либо прогнозов относительно здоровья Тиграна и объяснить, почему кто-то выходит из комы, а кто-то – нет.

Лечащие врачи режиссера по-прежнему не комментируют ситуацию. Супруга же изредка высказывается на эту тему в Сети: благодарит подписчиков, которые молятся за Кеосаяна, и отвечает на их вопросы о состоянии ведущего. Например, 16 июня Маргарита написала, что врачи обеспечивают уход, а все остальное зависит от Господа, поэтому лучшая помощь Тиграну – молитва за него.

Известно, что ранее режиссер уже перенес два инфаркта, ему также установили семь стентов. Однако, по словам Симоньян, даже серьезные проблемы со здоровьем никак не могли заставить мужа отказаться от курения.

