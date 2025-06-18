Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна, полгода находящегося в коме

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже почти полгода находится в коме после пережитой клинической смерти. Его супруга, журналист Маргарита Симоньян, ответила на вопросы подписчиков о его состоянии, заявив, что пока медики ничего сделать не могут. Подробности – в материале Москвы 24.

"Когда Тигран проснется…"

8 января главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что ее супруг, режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.





Маргарита Симоньян главный редактор RT У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети.

По данным СМИ, Кеосаяна госпитализировали еще в конце декабря 2024 года. Тогда медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Лечащие врачи режиссера официально не комментируют ситуацию. Супруга тоже не раскрывает подробностей, но периодически освещает эту тему. В постах она благодарит всех, кто молится за Кеосаяна и сообщает о его состоянии. А 16 июня Симоньян ответила в своем телеграм-канале на вопрос подписчика, как обстоят дела.





Маргарита Симоньян главный редактор RT Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной – молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него.

При этом в апреле Симоньян рассказала в интервью Борису Корчевникову, что с января ее супруг начал реагировать на внешние раздражители.

"Он не говорит, но он отвечает. Я ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – говорила Симоньян.

Уже тогда главред RT пояснила, что врачи не могут дать никаких прогнозов и, по их словам, медицина в данном случае бессильна: остается уповать на Бога. Журналист отметила, что ни один врач так и не объяснил, почему кто-то выходит из комы через месяц, кто-то – спустя несколько лет, а кто-то не выходит никогда.

В свою очередь, издание "Вечерняя Москва" интересовалось у кардиолога Юрия Серебрянского, каковы шансы Кеосаяна на выздоровление. Специалист отметил, что многое зависит от состояния организма.

"Если мозг сохранил свою жизнь, то может стоять вопрос о пересадке сердца. Если донора найдут, то орган пересадят. Врачи все силы и ресурсы бросают для того, чтобы спасти жизнь человека", – сказал эксперт, отметив, что всегда нужно надеяться на лучшее.

Почти полгода в коме

Режиссер страдает от серьезных проблем с сердцем уже на протяжении многих лет. В интервью Корчевникову Симоньян отметила, что когда режиссеру было 43 года, врачи давали ему всего три года жизни. Сейчас Кеосаяну 59.

В январе 2008-го Тигран попал в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в предынфарктном состоянии. Там ему провели операцию и установили стент в артерию для восстановления кровотока.

В 2010-м супруг Симоньян вновь оказался в больнице с аналогичными симптомами. По данным СМИ, тогда у телеведущего диагностировали острый инфаркт миокарда и провели повторный курс стентирования.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, режиссер – заядлый курильщик. В 2019 году Маргарита говорила в интервью Лере Кудрявцевой, что супруг никак не может отказаться от вредной привычки.

В 2022 году в интервью газете "Новое время" Кеосаян называл себя "человеком за 50, с тремя инфарктами, с семью стентами", а также с кардиостимулятором, но это не мешало вести режиссеру обычную жизнь, воспитывать вместе с нынешней супругой троих совместных детей и продолжать работать. К слову, 12 июня в Сочи в рамках международного фестиваля "Евразия-Кинофест" состоялся показ нового фильма Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" с народным артистом России Федором Добронравовым в главной роли. Ранее, в апреле, премьера картины прошла в рамках Московского международного кинофестиваля.