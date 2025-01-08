Телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом Симоньян сообщила в своем телеграм-канале.

Главный редактор RT поделилась, что до последнего не хотела говорить о трагедии в семье, но после того, как о ситуации узнали журналисты, она вынуждена была рассказать о произошедшем с Кеосаяном.

"Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно", – написала она.

Симоньян призвала всех, кто любит Тиграна, помолиться за него.

В июне 2019 года Симоньян госпитализировали после инцидента на радио. Врачи поставили ей диагноз угрозы позднего выкидыша в связи с психоэмоциональным стрессом. Он возник на фоне встречи с Любовью Соболь, которая стала задавать журналистке вопросы. Главред RT отказалась от комментариев, заявив, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.