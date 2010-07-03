Фото: телеграм-канал "Лесонавал"

Главного редактора телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на радио "Эхо Москвы". Об этом сообщил RT.

Ранее Симоньян написала в Twitter, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой.

Юрист начала задавать Симоньян вопросы. Главред RT отказалась от комментариев, заявив, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.

Однако Соболь продолжила следовать за Симоньян. При этом медиаменеджер попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

"Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции – не лучший метод ведения предвыборной кампании", – написала Симоньян.

Позже она сообщила агентству "Интерфакс", что остается в больнице на сутки. "Угроза прерывания беременности на 18-й неделе", – сказала журналистка.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram принес извинения Симоньян за случившееся в редакции и слушателям за срыв программы.