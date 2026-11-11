Французский футболист Ванис Онсор умер после сердечного приступа на тренировке

11 ноября, 17:44Спорт
Фото: x.com/fcr1899
Защитник футбольного клуба "Сен-Дени" из чемпионата Реюньона Ванис Онсор умер после остановки сердца во время тренировки. Об этом сообщил французский ФК "Руан", где игрок начинал карьеру.
"Он защищал наши цвета на нескольких юношеских уровнях, а затем в резервной команде", – говорится в заявлении клуба на странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
В сезоне-2023/24 Онсор провел три матча за основной состав "Руана" и отметился забитым мячом. В команде выразили соболезнования родным и близким спортсмена.
Защитнику было 22 года.