Французский футболист Ванис Онсор умер после сердечного приступа на тренировке

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Защитник футбольного клуба "Сен-Дени" из чемпионата Реюньона Ванис Онсор умер после остановки сердца во время тренировки. Об этом сообщил французский ФК "Руан", где игрок начинал карьеру.

"Он защищал наши цвета на нескольких юношеских уровнях, а затем в резервной команде", – говорится в заявлении клуба на странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В сезоне-2023/24 Онсор провел три матча за основной состав "Руана" и отметился забитым мячом. В команде выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Защитнику было 22 года.