Вратаря "Андорры" могут привлечь к ответственности после гибели игрока "Тенерифе"

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Испанскому голкиперу "Андорры" Хесусу Овоно может грозить уголовное наказание после смерти игрока "Тенерифе" Хесуса де Мигеля, сообщает Baza со ссылкой на местные СМИ.

Согласно законодательству Испании, за причинение смерти по грубой неосторожности предусмотрено до 4 лет лишения свободы.

Трагедия произошла во время матча – Овоно случайно ударил де Мигеля коленом в грудь. После столкновения футболист потерял сознание, его доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Спортсмену было 30 лет.

Де Мигель присоединился к клубу в 2025 году. До этого он выступал за другие испанские команды. В "Тенерифе" выразили соболезнования родным и близким игрока.

