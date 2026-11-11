Внука легендарного футболиста Йохана Кройфа вызвали в юношескую сборную США

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Внук легендарного нападающего сборной Нидерландов Йохана Кройфа Шаэ Кройф-Бин, выступающий на позиции полузащитника, впервые вызван в сборную США по футболу до 18 лет. Об этом сообщила Федерация футбола Штатов.

Кройф-Бин, играющий сейчас за молодежную команду испанского футбольного клуба "Химнастик", родился и вырос в Каталонии, а право представлять Соединенные Штаты получил благодаря своему отцу-американцу Тодду Бину.

Юношеская национальная команда США в ноябре проведет тренировочный сбор в Португалии и сыграет в товарищеских матчах с Норвегией (15 ноября) и Португалией (17 ноября).

Йохан Кройф выступал в составе сборной Нидерландов с 1966 по 1977 год. В 48 встречах он отличился 33 голами и 28 голевыми передачами. В 1971, 1973 и 1974 годах он выигрывал самую престижную индивидуальную награду в футболе – "Золотой мяч".

Ранее старший сын футболиста Криштиану Роналду впервые в карьере вошел в заявку сборной Португалии среди игроков не старше 17 лет. Сейчас Роналду-младший выступает на позиции нападающего в молодежной команде саудовского "Аль-Насра", за основной состав которого играет его 41-летний отец.