Сына Криштиану Роналду впервые вызвали в юношескую сборную Португалии по футболу

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Старший сын футболиста Криштиану Роналду впервые в карьере вошел в заявку сборной Португалии среди игроков не старше 17 лет.

Юношеская команда проведет сборы с 6 по 17 ноября. В рамках первого раунда отборочного этапа чемпионата Европы 2027 года португальцы сыграют против сборных Андорры, Болгарии и Сербии.

Роналду-младший родился в июне 2010 года. Он выступает на позиции нападающего в молодежной команде саудовского "Аль-Насра", за основной состав которого играет его 41-летний отец.

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии. По словам футболиста, причиной стали два нарушенных обещания со стороны главного тренера команды Жорже Жезуша. В частности, он принял участие в первом матче нового сезона Лиги наций против Уэльса (1:0), после чего остался в запасе на встречу с норвежцами (2:1).

Как заявлял сам игрок, сперва он не должен был выходить на поле в той встрече, но тренер попросил его быть готовым сыграть 30 минут и отправил разминаться. В результате Роналду оставили на скамейке запасных.

Португальская футбольная федерация после этого дисквалифицировала Роналду на 30 дней и обязала его выплатить 255 евро. При этом игрок не планирует завершать выступления за сборную.

