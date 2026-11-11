Девочка погибла при падении из окна 8-го этажа в центре Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома в Большом Кондратьевском переулке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Девочка 2022 года рождения скончалась от полученных травм. По предварительным данным, на непродолжительное время она осталась без присмотра отца, который был с ней в квартире в момент происшествия.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося. Ход и результаты процессуальной проверки, а также выяснение причин произошедшего находятся на контроле в надзорном ведомстве.

В прокуратуре вновь призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок может открыть его сам.

Ранее малолетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже дома на Полярной улице. Ребенка доставили в больницу. Бабушкинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего.

До этого годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 23-м этаже дома на Новочеремушкинской улице. От полученных травм он умер на месте.