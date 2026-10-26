Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 14:59

Происшествия

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на Полярной улице в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на Полярной улице. Малолетняя доставлена в больницу. Бабушкинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств случившегося. Ход процессуальной проверки по этому факту также находится на контроле в надзорном ведомстве.

Родителям напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок откроет его сам. Рядом с окнами не стоит размещать мебель и другие предметы, иначе малыш сможет забраться на подоконник. Граждан призвали по возможности ставить на окна блокираторы.

Ранее годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 23-м этаже дома на Новочеремушкинской улице. Ребенок на непродолжительное остался без присмотра. От полученных травм малыш скончался на месте. Прокуратура организовала проверку после произошедшего.

Прокуратура Москвы напомнила об опасности открытых окон для детей

Читайте также


происшествиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика