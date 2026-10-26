26 октября, 14:59Происшествия
Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на Полярной улице в Москве
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел на Полярной улице. Малолетняя доставлена в больницу. Бабушкинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств случившегося. Ход процессуальной проверки по этому факту также находится на контроле в надзорном ведомстве.
Родителям напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок откроет его сам. Рядом с окнами не стоит размещать мебель и другие предметы, иначе малыш сможет забраться на подоконник. Граждан призвали по возможности ставить на окна блокираторы.
Ранее годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 23-м этаже дома на Новочеремушкинской улице. Ребенок на непродолжительное остался без присмотра. От полученных травм малыш скончался на месте. Прокуратура организовала проверку после произошедшего.
Прокуратура Москвы напомнила об опасности открытых окон для детей