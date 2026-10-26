Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на Полярной улице в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на Полярной улице. Малолетняя доставлена в больницу. Бабушкинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств случившегося. Ход процессуальной проверки по этому факту также находится на контроле в надзорном ведомстве.

Родителям напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или есть вероятность, что ребенок откроет его сам. Рядом с окнами не стоит размещать мебель и другие предметы, иначе малыш сможет забраться на подоконник. Граждан призвали по возможности ставить на окна блокираторы.

Ранее годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 23-м этаже дома на Новочеремушкинской улице. Ребенок на непродолжительное остался без присмотра. От полученных травм малыш скончался на месте. Прокуратура организовала проверку после произошедшего.