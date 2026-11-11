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11 ноября, 16:15

Транспорт

Тематический поезд "Москва – на волне" запустили в столичном метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Тематический состав, посвященный рыбным рынкам "Москва – на волне", вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"Это уже 24-й брендированный поезд, который запустили с начала года", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вагоны декорированы изображениями представителей речной и морской фауны, а также любопытными фактами об их повадках, местах обитания и распространении по России. Например, можно узнать, что карп зимой, испытывая кислородное голодание, снижает обмен веществ и впадает в спячку, прячась в грунте.

Темные полосы на теле окуня помогают ему маскироваться среди водных растений и теней, а камбала благодаря необычной форме тела и способности менять окраску может сливаться с морским дном. В российских водах она встречается в прибрежных зонах Балтийского, Черного, Охотского и Японского морей.

Отдельное внимание в оформлении состава уделили морепродуктам. Пассажиры смогут узнать, что кальмары практически не содержат жира, но богаты белком, а также познакомиться с фактами об осьминогах, скумбрии и тунце.

Оформление поезда также знакомит пассажиров с городским проектом "Москва – на волне". Рыба и морепродукты поступают на специализированные рынки из разных регионов страны – от Камчатки до Мурманска. Купленную рыбу повара могут приготовить посетителям на месте. Кроме того, рынки имеют свой цех, где занимаются вялением, копчением, маринованием и засолкой. Соответствие стандартам контролирует лаборатория.

Приобретенную рыбу посетителям могут почистить и бесплатно приготовить профессиональные повара. На рынках работает собственное производство, где рыбу солят, маринуют, вялят и коптят, а качество продукции проверяют в собственной лаборатории.

Рыбные рынки "Москва – на волне" работают в районах Косино-Ухтомском и Митино. Новый состав начал курсировать именно по Арбатско-Покровской линии, на которой расположена станция "Митино" – рядом с одним из городских рыбных рынков. Это гастрономическое пространство появилось в сентябре 2024 года, его площадь составляет 4 тысячи квадратных метров.

На этой же линии метро ранее запустили состав "Шедевры метрополитена", созданный в рамках проекта "Искусство в метро". В пяти вагонах содержатся свыше 200 произведений современных художников, запечатлевших архитектуру и оформление станций метро. Поезд будет курсировать на синей ветке в течение шести месяцев.

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