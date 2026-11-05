"Дальневосточный экспресс" запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" можно встретить на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Его вагоны расскажут о природе, истории, туризме и промышленности Дальнего Востока, передает портал мэра и правительства Москвы.

Состав будет работать на линии в течение полугода. По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, он стал девятым тематическим поездом, посвященным Дальневосточному федеральному округу. Он напомнил, что Москва активно сотрудничает с Дальним Востоком. Например, в 2024 году в Приморье начала работать билетная система "СберТройка", к которой подключились уже свыше тысячи транспортных средств.

В новом тематическом составе пассажиры больше узнают о первопроходцах, открывших новые территории. Например, внимание уделили экспедиции Степана Крашенинникова, который за четыре года на Камчатке изучил множество гейзеров и вулканов. В одном из вагонов рассказывается, почему Берингов пролив мог получить имя Семена Дежнева.

Особенно интересно будет узнать о природе региона и об обитателях шести морей и двух океанов, которые омывают Дальний Восток. Среди них – гренландские киты, живущие до 200 лет, и сивучи, которые являются самыми большими представителями семейства ушастых тюленей. Там будут фотографии японского журавля, дальневосточного аиста, снежного барса, амурского тигра.

Познакомит поезд и с интересными туристическими местами – хребтом Черского на Колыме, скалой Алханайские Ворота, озером в кратере вулкана Горелого. Больше пассажирам расскажут и о популярных региональных праздниках – фестивале корюшки "Корфест", эвенском летнем празднике Хэбденэк.

Пассажиры также узнают об образовании и карьерных возможностях в регионе, а также о волонтерстве и перспективных проектах. Среди них – мастер-планы 25 дальневосточных городов, модернизация образовательной инфраструктуры, развитие науки и технологий. В тематическом поезде можно узнать о жителях Дальнего Востока, которые работают там логистами, водолазами, механиками, геодезистами. Также туда вошли и истории о студентах местных вузов. Например, можно будет узнать, как один из участников конкурса "Дальний Восток – земля приключений" проплыл 500 километров на каяке по Охотскому морю для встречи с китами.

Вместе с тем жители и гости столицы узнают о газохимическом комплексе, технопарках, производстве техники, добыче полезных ископаемых в регионе. Ощущения полного погружения в историю Дальнего Востока удалось добиться благодаря изображениям прямо под ногами пассажиров.

Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что поезд расскажет в основном о достижениях региона за последние 10 лет, о его преображении. Он выразил надежду, что москвичи захотят увидеть все описанное лично и обязательно решатся на путешествие.

Тем временем на Калужско-Рижской линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Государственному центральному музею кино. Для него учреждение поделилось архивными материалами – историческими фотографиями и киноплакатами. Состав можно будет увидеть на линии в течение 6 месяцев.