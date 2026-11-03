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03 ноября, 14:58

Транспорт

В столичном метро запустили поезд, посвященный Музею кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пассажиры Калужско-Рижской линии московского метро смогут познакомиться с историей российского кинематографа прямо во время поездки. Для этого в столице запустили тематический состав, посвященный Государственному центральному музею кино. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В оформлении вагонов использовали материалы из архивного собрания учреждения. В частности, там разместили свыше 80 исторических фотографий и около 30 киноплакатов. Среди представленных деятелей кино – Вера Холодная, Осип Рунич, Яков Протазанов и Сергей Эйзенштейн.

Экспозиция также знакомит с известными отечественными фильмами. В вагонах можно увидеть кадры из картин "Летят журавли", "Июльский дождь", "В шесть часов вечера после войны", "Я шагаю по Москве" и "Иван Васильевич меняет профессию". Отдельно представлен фрагмент ленты "Цирк" – в ней в 1936 году впервые появился Московский метрополитен.

Всего пассажирам покажут более 110 архивных материалов. Часть экспозиции посвящена истории советского кино: посетители узнают, когда принято отмечать его рождение и в какой период состоялся выход первого отечественного звукового фильма.

Еще один вагон рассказывает о нынешней работе музея, включая его выставки, экспозиции и кинопоказы. Кроме того, в составе можно встретить робота-экскурсовода Аркашу, который знакомит гостей с миром кино.

Поезд останется на линии на 6 месяцев. Как рассказал Ликсутов, состав стал 20-м тематическим поездом, запущенным в столице в этом году. Он также отметил, что это второй проект метро, посвященный кинематографу.

Тематические составы Московский метрополитен выпускает с 2013 года. За это время на линии появилось более 335 поездов, посвященных культурным событиям, памятным датам, известным людям и российским регионам.

Ликсутов добавил, что проекты реализуют при сотрудничестве с культурными, общественными и образовательными организациями по поручению Сергея Собянина.

Ранее на Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Его вагоны оформили в стилистике театрального зала – с синими занавесами и рядами кресел. Внутри разместили архивные фотографии, исторические справки и изображения известных театров. Состав будет курсировать в течение 6 месяцев.

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