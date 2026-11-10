На Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд с картинами художников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Арбатско-Покровской линии метро в Москве запустили тематический поезд "Шедевры метрополитена", созданный в рамках проекта "Искусство в метро". Он занимает пять вагонов, в которых содержатся более 200 произведений современных художников, запечатлевших архитектуру и оформление станций метрополитена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, с момента старта проект объединил более 350 художников. Теперь их работы можно увидеть и в поезде, который будет курсировать на линии в течение полугода.

Это уже 23-й тематический состав, запущенный с начала этого года. Состав сможет познакомить пассажиров с архитектурой и оформлением станций, добавил он.

Столичный метрополитен известен богатым оформлением: мозаиками, витражами, панно, фресками и скульптурными композициями. Многие станции стали достопримечательностями города. Например, проект "Маяковской" в 1939 году удостоили Гран-при на международном конкурсе.

В новом тематическом поезде пассажиры смогут увидеть эти пространства глазами художников. Авторы посвятили свои работы девяти линиям метро.

В произведениях отражены архитектурные особенности станций, отделка и характерные детали их оформления. Для выставки отобрали картины из 3,5 тысячи вариантов.

Экспозиция также рассказывает об истории художественного оформления метро. Жители и гости Москвы узнают о мастерах и архитекторах, создававших облик станций, и о том, как художественные решения менялись в разные годы.

Проект "Искусство в метро" стартовал 20 июня 2024 года. Его организовали столичный департамент транспорта и Московский метрополитен совместно с объединением "Выставочные залы Москвы", подведомственным департаменту культуры столицы.

Участники проекта – художники – на специальных площадках в метро создают произведения, вдохновляясь архитектурой станций и городской средой.

Ранее сообщалось, что тематический поезд "Дальневосточный экспресс" можно будет встретить на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Его вагоны расскажут о природе, истории, туризме и промышленности Дальнего Востока. Состав будет работать на линии в течение полугода.

В нем пассажиры больше узнают о первопроходцах, открывших новые территории. Например, внимание уделили экспедиции Степана Крашенинникова, который за четыре года на Камчатке изучил множество гейзеров и вулканов. В одном из вагонов также рассказывается, почему Берингов пролив мог получить имя Семена Дежнева.