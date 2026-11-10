10 ноября, 20:50Происшествия
Самолет Москва – Астана проверили после сообщения о бомбе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Самолет, прибывший в Астану из Москвы, досмотрели после поступившего в аэропорт сообщения о бомбе. Об этом сообщили в департаменте полиции на транспорте МВД республики, предает РИА Новости.
"Взрывных устройств и иных запрещенных предметов не обнаружено", – подчеркнули в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Полиция устанавливает личность подозреваемого и принимает меры для его задержания.
Аэропорт Астаны работает в штатном режиме.
Ранее самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Сербии в Москву, вернулся в Белград для дополнительной проверки безопасности. Инцидент произошел вскоре после взлета. В компании подчеркнули, что меры были приняты в соответствии с инструкциями властей.