Средний чек оплаты ЖКУ в крупнейших регионах России сократился на 13,2%

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В третьем квартале 2026 года средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в десяти крупнейших по объему экономики регионах России составил 4 138 рублей. Это на 13,2% меньше, чем во втором квартале, когда показатель был 4 765 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса.

Сильнее всего средний чек снизился в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на 30,3%), Красноярском крае (на 27,5%) и Санкт-Петербурге (на 25,9%). В Москве показатель упал на 3,4%, а в Московской области – на 14,5%.

Средний чек считали как общую сумму платежей, поделенную на количество операций. Он показывает размер одной транзакции, а не общие месячные расходы семьи. Гендиректор платежного сервиса Алексей Одедесион отметил, что для регулярных платежей важно отслеживать начисления и сроки оплаты.

Банковские сервисы уже позволяют автоматически получать информацию о выставленных счетах, уведомлять о предстоящих платежах и оплачивать без повторного ввода реквизитов. По его словам, такие решения сокращают число действий пользователя и упрощают контроль регулярных расходов.

Ранее эксперты рассказывали, что россияне могут отказаться от ряда дополнительных услуг, стоимость которых включена в квитанции за ЖКУ. Речь идет о сервисах связи и обслуживания дома, которыми жильцы не пользуются. В перечень таких услуг входят проводное радио, домовая телевизионная антенна и домашний телефон.

