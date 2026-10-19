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19 октября, 07:08

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Депутат ГД Колунов: из квитанции за ЖКУ можно исключить дополнительные услуги связи

В Госдуме объяснили, как убрать лишние услуги из платежки за ЖКУ

Фото: depositphotos/Professor25

Россияне могут отказаться от ряда дополнительных услуг, стоимость которых включена в квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о сервисах связи и обслуживания дома, которыми жильцы не пользуются или на подключение которых не давали согласия, рассказал RT депутат Госдумы Сергей Колунов.

В перечень таких услуг входят проводное радио, домовая телевизионная антенна и домашний телефон. Также можно отказаться от добровольного страхования жилья, если оно указано отдельной строкой в платежном документе, а договор с жильцом не заключался.

По словам Колунова, вопрос об оплате услуг консьержа, шлагбаума или домофона зависит от обстоятельств. Отказ возможен, если общее собрание собственников по этому вопросу не проводилось.

Для отключения радиоточки необходимо подать заявление в многофункциональный центр или через портал "Госуслуги". Услугу прекратят предоставлять с первого числа следующего месяца.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что жильцы могут починить или поменять радиаторы отопления за счет общих средств на содержание жилья. Однако сделать это можно только в случае, если оборудование не имеет запорных кранов.

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