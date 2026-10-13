Эксперт Бондарь: экспертиза поможет доказать затопление соседей из-за бытовой техники

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Независимая экспертиза и чеки помогут взыскать ущерб при заливе соседей из-за неисправности бытовой техники. Об этом в разговоре с Москвой 24 отметил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что при заливе соседей ответственным априори становится собственник жилья, откуда идет вода. Поэтому зачастую возмещать убытки ему приходится самостоятельно, после чего он пытается найти истинных виновников и взыскать с них расходы.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если есть подозрения, что источником залива стала бытовая техника, стоит заказать независимую экспертизу, без которой доказать в суде чужую вину произошедшего практически нереально. Например, вполне возможно, что мастер поставил новую подводку, но не затянул соединение. Ночью шланг сорвало, а вода ушла к соседям снизу. Или в машине оказался заводской брак клапана, вода пошла в бак, а потом на пол.

Если по результатам экспертизы доказана вина мастера, можно предъявить требования компании, которая его предоставила. По закону "О защите прав потребителей" за качество работы отвечает исполнитель. Если виноват производитель техники, претензию следует направить ему, объяснил специалист.

При получении отказа в возмещении ущерба или отсутствии ответа в течение более 10 дней он порекомендовал обратиться в суд. Для этого понадобится собрать доказательства: в частности, договор об оказании услуг, переписка с мастером, чек, подтверждающий выполнение работ или покупку проблемной техники. Пригодиться могут и показания свидетелей, которые подтвердят в суде, что именно этот специалист выполнял работу, отметил Бондарь.

Ранее эксперт рассказал, что радиаторы отопления без запорных кранов можно поменять за счет общих средств на содержание жилья. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением, в котором надо подробно описать, почему важно произвести замену и какая проблема имеется. После этого должен прийти специалист и провести осмотр.

