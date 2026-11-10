Внебиржевой курс доллара поднялся выше 83 рублей впервые с 19 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 83 рублей впервые с 19 октября. Это следует из данных торгов.

К 17:49 по московскому времени курс доллара рос на 48 копеек по отношению к предыдущему закрытию – до 82,92 рубля. Минутами ранее он максимально поднимался до 83,01 рубля.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года опустилась ниже 3 950 долларов за тройскую унцию впервые с 4 ноября 2025 года. В ходе торгов стоимость драгметалла падала на 2,06% и составляла 3 948,3 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, в Москве и Подмосковье в октябре подешевели бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Средняя стоимость литра АИ-92 в конце месяца составила 71,07 рубля, а бензин АИ-95 в среднем стоил уже 77,18 рубля за литр.

