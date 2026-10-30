Цена нефти марки Brent достигла 118 долларов за баррель впервые с 30 апреля

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Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent достигли 118 долларов за баррель впервые с 30 апреля, следует из данных торгов.

Днем 30 октября мировые цены на нефть поднимаются в пределах 3%. По состоянию на 13:39 стоимость декабрьских фьючерсов Brent росла на 2,62% относительно предыдущего закрытия – до 117,89 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 30 апреля достигал 118 долларов.

Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 1,99% – до 104,03 доллара за баррель.

До этого сообщалось о снижении курса доллара. Уточнялось, что расчетный курс американской валюты, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей впервые с 3 августа. 29 октября в ходе торгов он снижался до 79,92 рубля.

