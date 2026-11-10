В Москве зафиксирован незначительный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За неделю с 2 по 8 ноября в Москве немного выросло число случаев гриппа и ОРВИ. Подъем отмечен в основном среди школьников, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

Эпидемические пороги не превышены ни по городу в целом, ни в отдельных возрастных группах. Чаще всего болезни вызывают респираторные вирусы негриппозной природы, особенно риновирусы.

Чтобы прививка от гриппа сработала, организму нужно около двух недель, напомнили в ведомстве. Поэтому вакцинироваться лучше уже сейчас – до сезонного роста заболеваемости. Прививка особенно важна для дошкольников, школьников, студентов, беременных, людей с хроническими болезнями, москвичей старше 60 лет, медиков, работников образования, транспорта, ЖКХ и соцзащиты.

Выездные бригады департамента здравоохранения прививают школьников, студентов колледжей и вузов, педагогов, соцработников, сотрудников крупных торговых предприятий и производств.

В некоторых ведомствах вакцинированы от 65 до 83% сотрудников – это департаменты труда и соцзащиты, культуры и торговли. В стационарных учреждениях соцзащиты, где живут пожилые люди, инвалиды и дети, охват вакцинацией достиг 89%. Это помогает защитить самых уязвимых от тяжелого течения болезни и осложнений.

Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или в одном из 18 мобильных пунктов на станциях метро, МЦК и МЦД. Для профилактики ОРВИ стоит чаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства. В людных местах лучше надевать маску или респиратор. Также важно вести здоровый образ жизни, хорошо питаться и соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что после перенесенной респираторной инфекции человека могут продолжать беспокоить вздутие живота, урчание и нарушения стула. В частности, воспалительная реакция распространяется на организм в целом и иногда влияет на скорость перемещения пищи по кишечнику.

