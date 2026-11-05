Гастроэнтеролог Кашух: после ОРВИ могут беспокоить вздутие живота и нарушения стула

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi​

После перенесенной респираторной инфекции человека могут продолжать беспокоить вздутие живота, урчание и нарушения стула. Об этом сообщает RT со ссылкой на гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Екатерину Кашух.

Она пояснила, что последствия болезни могут затрагивать не только дыхательную систему. Воспалительная реакция распространяется на организм в целом и иногда влияет на скорость перемещения пищи по кишечнику. Из-за этого возникают повышенное газообразование, запоры, диарея и другие неприятные ощущения.

Свою роль могут сыграть и изменения привычного меню во время болезни. Человек нередко сокращает объем пищи, ест меньше овощей и фруктов, содержащих клетчатку, а также пьет недостаточно жидкости. Такие изменения способны провоцировать задержку стула и усиливать вздутие.

Отдельным фактором становятся препараты, которые принимают при лечении. Например, антибиотики могут нарушать баланс кишечной микрофлоры и вызывать диарею.

Частое или продолжительное использование жаропонижающих и обезболивающих средств, в свою очередь, иногда приводит к раздражению и повреждению слизистых оболочек желудка и кишечника. Среди возможных последствий – боли в животе, тошнота и диарея, причем жалобы могут сохраняться и после завершения приема лекарств.

Для нормализации пищеварения врач посоветовала не торопиться с возвращением к привычному образу жизни и постепенно наладить питание. В рационе должны быть сбалансированные продукты, а приемы пищи лучше организовать регулярно и небольшими порциями.

Также важно употреблять достаточно воды, не увлекаться жирными блюдами и временно исключить еду, усиливающую газообразование, например капусту, бобовые и виноград.

Поддержать работу кишечника помогут прогулки и умеренные физические нагрузки. При этом самостоятельно подбирать лекарства для восстановления пищеварения не следует – антибиотики, ферменты и пробиотики нужны не во всех случаях, а их применение зависит от причины недомогания.

Вместе с тем не всякое расстройство пищеварения после простуды обусловлено самой инфекцией. По словам специалиста, подобные проявления могут объясняться особенностями рациона или заболеваниями кишечника, которые были у человека и раньше.

Если дискомфорт и нарушения стула не проходят более недели, Кашух рекомендовала записаться к гастроэнтерологу. При крови в кале, выраженной боли в животе, высокой температуре или симптомах обезвоживания обратиться за медицинской помощью необходимо без промедления.

Ранее терапевт Александра Разаренова предупредила, что попытки работать во время болезни могут замедлить восстановление организма. По ее словам, даже удаленную работу стоит отложить при высокой температуре, сильной слабости и других выраженных симптомах.

Возвращаться к привычным нагрузкам врач посоветовала постепенно, ориентируясь на самочувствие и отсутствие температуры в течение суток без жаропонижающих.

