Терапевт Разаренова посоветовала отказаться от удаленной работы при гриппе

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Попытка перенести вирусное заболевание на ногах может сильно затянуть лечение и повысить риск развития осложнений. В некоторых случаях стоит отказаться даже от работы на дому, предупредила в разговоре с Москвой 24 терапевт Александра Разаренова.

Она напомнила, что когда человек заболевает, иммунная система запускает целый комплекс защитных реакций: повышается температура тела, меняется обмен веществ, активизируется выработка воспалительных медиаторов. Организму приходится одновременно бороться с инфекцией и поддерживать работу всех остальных систем.

Если человек при этом пытается сохранить привычный темп жизни, самочувствие может ухудшаться, а заболевание протекать более длительно, нежели при полноценном отдыхе.





Александра Разаренова терапевт Особенно внимательно нужно относиться к своему здоровью при гриппе, потому что он сопровождается сильным повышением температуры и выраженной интоксикацией, поэтому протекает обычно достаточно тяжело. К тому же он способен приводить к обострению хронических заболеваний и к серьезным осложнениям, таким как пневмония и миокардит.

В целом осложнения случаются и вследствие самой инфекции, однако несоблюдение постельного режима дает дополнительную нагрузку на организм, что повышает риски, добавила врач.

"Иногда во время болезни отказаться стоит даже от удаленной работы. Ведь при том же гриппе высокая температура, озноб, головные боли, ломота в мышцах и сильная слабость делают попытки выполнения любых задач малоэффективными. К тому же даже интеллектуальная нагрузка отбирает необходимую для выздоровления энергию, особенно если она сопровождается стрессом, длительными совещаниями, сокращением сна", – отметила Разаренова.

Необходимо учитывать, что сон во время болезни имеет особое значение, потому как активно участвует в регуляции иммунных процессов. Хронический недосып связан с ухудшением защитных сил, поэтому больному, прежде всего, важно отказаться от переработок и ночных смен, добавила врач.

Что касается времени, через которое можно возвращаться к привычному темпу жизни после болезни, то все зависит от состояния. В целом, если температура остается нормальной не менее суток без приема жаропонижающих, можно постепенно начать выполнять какую-то интеллектуальную работу. Выходить из любой болезни надо постепенно, плавно увеличивая нагрузку и обращая внимание на свое самочувствие, подчеркнула Разаренова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какое питание ускорит восстановление при ОРВИ. Например, пища не должна быть холодной, иначе она будет сложнее перевариваться, ведь ферменты вырабатываются в теплой среде. При этом нельзя, чтобы она обжигала, еще больше раздражая слизистую горла. По этой же причине исключаются очень кислые и острые продукты.