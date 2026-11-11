Путин открыл заседание ОДКБ в Москве

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Владимир Путин открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заседание совета стартовало в узком составе.

Для участия в мероприятии в столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Киргизии Садыр Жапаров. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут ряд документов, включая итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.

Кроме того, в рамках мероприятия будут рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия и меры совершенствования системы коллективной безопасности организации, а также актуальные международные и региональные проблемы, совершенствование организации ПВО и развитие авиационных сил ОДКБ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также уточнил, что на саммите обсудят вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации. Согласно этому документу, в случае неуплаты членского взноса в течение двух лет может быть рассмотрен вопрос о лишении страны права голоса и приостановке выдвижения граждан республики на квотные должности.

Накануне заседания Путин провел переговоры с Лукашенко. Встреча прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Беседа длилась почти четыре часа.

Российский лидер подчеркивал, что товарооборот двух стран можно назвать удивительным по объему, а экономическое партнерство Москвы и Минска развивается хорошим темпом. Путин также поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов на украинском направлении.