11 ноября, 15:30Политика
Путин открыл заседание ОДКБ в Москве
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин открыл в Кремле заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заседание совета стартовало в узком составе.
Для участия в мероприятии в столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Киргизии Садыр Жапаров. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут ряд документов, включая итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.
Кроме того, в рамках мероприятия будут рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия и меры совершенствования системы коллективной безопасности организации, а также актуальные международные и региональные проблемы, совершенствование организации ПВО и развитие авиационных сил ОДКБ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также уточнил, что на саммите обсудят вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации. Согласно этому документу, в случае неуплаты членского взноса в течение двух лет может быть рассмотрен вопрос о лишении страны права голоса и приостановке выдвижения граждан республики на квотные должности.
Накануне заседания Путин провел переговоры с Лукашенко. Встреча прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Беседа длилась почти четыре часа.
Российский лидер подчеркивал, что товарооборот двух стран можно назвать удивительным по объему, а экономическое партнерство Москвы и Минска развивается хорошим темпом. Путин также поблагодарил Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов на украинском направлении.