11 ноября, 15:41Город
В Москве перед зимой промыли более двух тысяч инженерных сооружений
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
В столице завершили промывку более двух тысяч инженерных сооружений перед наступлением устойчивых морозов, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в перечень объектов вошли мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
Специалисты очистили бетонные, металлические и стеклянные поверхности, конструктивные элементы сооружений, перила и лестничные сходы. При необходимости они также выполняли текущий ремонт.
Памятники и фонтаны очищали вручную по специальной технологии с применением нейтральных моющих средств, не повреждающих поверхности. Для промывки тоннелей и мостов использовали щелочные растворы.
Дорожные службы промыли дорожные знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Для проведения работ коммунальные службы задействовали необходимое количество бригад и техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
Ранее в Москве завершили подготовку фонтанов к зиме – из систем слили воду, очистили чаши, скульптуры и оборудование, демонтировали подсветку и струеобразующие элементы. Сложные конструкции укрыли специальными защитными сооружениями, а плавающие фонтаны на Водоотводном канале и Братеевском пруду полностью разобрали.
Зимой специалисты проверят и при необходимости отремонтируют насосы, фильтры, гидравлику и коммуникации, а также будут следить за состоянием оборудования и конструкций.