Уголовное дело возбудили после убийства двух пенсионеров в Ростове-на-Дону

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Ростовской области"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух супругов-пенсионеров в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает СК России.

Следствие проверяет на причастность к преступлению 49-летнего сына погибших. Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы.

Ранее СМИ писали, что супружеская пара пропала еще в сентябре, но их родственники обратились в полицию лишь неделю назад. В итоге тела пенсионеров с признаками расчленения нашли в морозильной камере в одной из квартир Ростова-на-Дону.

До этого стало известно, что в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Предварительно установлено, что смертельные ранения ему нанесла знакомая. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

