Финал чемпионата предпринимательских идей планируется провести в апреле 2027 года

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Чемпионат предпринимательских идей состоит из двух этапов и финала, который планируется провести в апреле 2027 года. Об этом сообщила куратор проекта "Предпринимательский класс в московской школе" Гульнара Кошимбетова.

"Чемпионат особенно подойдет тем, кто планирует поступать в предпринимательские классы столичных школ, – приглашаем 8-е и 9-е классы", – отметила она.

Участникам не обязательно приходить с готовой идеей: в рамках марафона школьники смогут проанализировать возможности рынка, изучить потребности потребителей, а затем сформулировать предложение. Если же идея уже есть, ее можно проверить вместе с организаторами.

Чемпионат пройдет по нескольким направлениям: технологическое и цифровое предпринимательство, креативные индустрии, туризм, а также социальные инициативы. Кошимбетова отметила, что социальным проектам на чемпионате особенно рады.

"Время для качественной подготовки еще есть. Главное – желание: если оно есть, все сложится, а недостающие знания можно получить в ходе участия", – подчеркнула куратор.

Кошимбетова напомнила, что в прошлом году участники разработали настольную игру и приложение для игры на барабанах, на которое ребята получили грант. Также были представлены идеи в сфере образования и развития технологического предпринимательства.

"Рекомендую быть смелыми – не бояться, просто идти и делать. Чем больше человек делает, тем больше у него получается. Неуспех не страшен: даже если сейчас не получится, это точно лучше, чем не попробовать", – заявила Кошимбетова.

Чемпионат предпринимательских идей – это стартовая площадка для подготовки проекта к последующим конкурсам, а более глобальные призы и гранты можно получить уже в программах партнеров, добавила куратор.

Регистрация на седьмой сезон чемпионата началась в Москве 11 ноября. Ученикам 8–11-х классов предстоит разработать собственные проекты, а затем представить их столичным предпринимателям.

Авторы лучших работ представят свои разработки экспертам – бизнесменам и специалистам в сфере экономики и финансов. Среди них – представители Газпромбанка, Сбера и РЭУ имени Г. В. Плеханова. Победители и призеры получат дипломы и памятные подарки.