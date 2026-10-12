Собянин рассказал об обучении в предпринимательских и медиаклассах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предпринимательские и медиаклассы открылись в московских школах 5 лет назад. За это время число учеников предпринимательских классов выросло в 10 раз – в данный момент их больше 14 тысяч, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, школьники углубленно изучают профильные предметы, проходят курсы по экономике, основам предпринимательства, лидерству и командообразованию. Партнерами проекта выступают более 300 компаний и предприятий, где ребята получают практические навыки.

Выпускники таких классов поступают в ведущие экономические вузы России, включая РЭУ имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве РФ, НИУ ВШЭ, МГИМО и РАНХиГС.

Медиаклассы также заметно выросли, отметил градоначальник. В настоящее время в них учатся почти 7 тысяч старшеклассников. Они изучают журналистику и медиапроизводство, осваивают профессии фотографа, оператора видеозаписи и графического дизайнера.

В школах оборудовано свыше 130 автоматизированных медиастудий. Партнерами проекта стали 18 вузов, 2 крупных медиахолдинга, союзы журналистов России и Москвы, новостные порталы и онлайн-телеканалы. Кроме того, ребята проходят практику в кинопарке "Москино" и столичных музеях.

Благодаря предпрофессиональным классам тысячи школьников получают возможность окунуться в профессию и осознанно выбрать дальнейшую образовательную траекторию, подчеркнул Собянин.

Кроме того, в Москве помогают талантливым ученикам в освоении физики. С этого учебного года в городе запустили новый проект – физико-математическую вертикаль для учеников 7–9-х классов. К нему присоединились более 160 школ, в классы новой вертикали записались около 6,6 тысячи ребят.