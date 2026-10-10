Сергей Собянин: Москва поможет талантливым школьникам в освоении физики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве помогают талантливым школьникам в освоении физики. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, с нынешнего учебного года в столице запущен новый проект – физико-математическая вертикаль для учеников 7–9-х классов.

К проекту присоединились более 160 школ, в классы новой вертикали записались порядка 6,6 тысячи ребят. Вступительная диагностика включала проверку знания математики, а также тестирование уровня функциональной грамотности. Независимую диагностику прошли и учителя, которым предстоит преподавать в новых классах.

Программа обучения предполагает не менее 3 часов физики и 8 часов математики в неделю. Важнейшей частью курса станет обязательный спецкурс "Физический практикум", где на современном лабораторном оборудовании школьники самостоятельно ставят опыты. В 7 классе они изучают механику, в 8 классе – тепловые и электромагнитные явления, а в 9 классе – оптику, звук, радиоактивность и баллистику, используя как классические ГИА-лаборатории, так и цифровые лаборатории с автоматической обработкой данных.

"За три года ребята пройдут путь от "я умею измерять" до "я умею исследовать, делать выводы, создавать модели физических приборов и ставить эксперименты", – отметил Собянин.

Во внеурочное время школьники будут посещать курсы естественно-научного и технологического профилей, включая компьютерное моделирование физических процессов и математическую статистику в физическом эксперименте. Также предусмотрены занятия по олимпиадной физике для решения нестандартных задач.

Собянин подчеркнул, что интерес к предмету в городе растет. В прошлом учебном году ОГЭ по физике сдавали свыше 20 тысяч девятиклассников, а профильный ЕГЭ выбрали более 13 тысяч выпускников. На Всероссийской олимпиаде школьников московская команда завоевала 88 "физических" дипломов.

Физико-математическая вертикаль дополнила московскую систему углубленной подготовки в основной школе.

Ранее сообщалось, что свыше 140 тысяч кружков и секций доступны для столичных школьников, их посещают свыше 1,5 миллиона ребят. Особое внимание в Москве уделяют современным направлениям, появляются новые необычные программы. Например, открыты программы по FPV-пилотированию и дрон-рейсингу.